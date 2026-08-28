סמוטריץ' או וינטר? שלמה פילבר מעריך מי יעבור את אחוז החסימה

שלמה פילבר ( יונתן זינדל / פלאש90 )

ברקע הסקרים האחרונים והסערה הפוליטית שגרמה הקמת מפלגתו של תת-אלוף (במיל') עופר וינטר, מציג איש התקשורת ומנהל המחקר והאסטרטגיה שלמה פילבר ניתוח נתונים שונה מהמגמה הרווחת. פילבר מעריך כי סיכוייה של מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' לעבור את אחוז החסימה ולהיות בכנסת הבאה גבוהים בהרבה מאלו של וינטר והמפלגות המבקשות להחליף אותה.

לדברי פילבר, הבסיס החרד"לי-תורני-מתנחלי שווה כשלעצמו קרוב לארבעה מנדטים יציבים, ובנוסף אליו קיימים כ-65,000 מצביעים בפעם הראשונה שגדלו בחינוך הממלכתי-דתי – שוויו של מנדט וחצי שאינם נספרים כלל אצל רוב הסוקרים. הוא מדגיש כי מצביעים אלו נחשבים לנאמנים ביותר, ומבהיר כי וינטר אינו שואב קולות מבסיס קשיח זה, אלא מקרב "הלייטים" שכבר שנים אינם מצביעים לסמוטריץ'. עוד מציין פילבר כי מצביעי הציונות הדתית תמיד היו בשטח, גם כאשר פרשנים וסוקרים מיהרו להכריז על התפוגגותם, ומדובר במפלגה בעלת נאמנות מצביעים מהגבוהות במערכת הפוליטית, שנייה רק לליכוד ולמפלגות החרדיות.

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בהמשך דבריו מותח פילבר ביקורת על מגמות ההתבדלות במגזר ומציין כי ברוב מערכות הבחירות מפלגות המלגלגים כשלו עובדתית ביצירת אלטרנטיבה. לדבריו, נכון להיום סיכויה של הציונות הדתית להיות בכנסת הבאה גבוהים משל המפלגות שמציגות את עצמן כחלופה.

את ניתוחו חותם פילבר בהשוואה ההיסטורית למפלגת מרצ, אותה הוא מגדיר כגרעין אידיאולוגי קטן ומגובש שהשפיע על עיצוב המדינה הרבה מעבר לכוחו, אך מבהיר כי בשונה ממרצ, לציונות הדתית יש דור ממשיך.