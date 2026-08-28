שמעון ריקלין תופס צד בקרב בין וינטר לסמוטריץ'

שמעון ריקלין ( אמיר לוי/פלאש90 )

איש התקשורת שמעון ריקלין מפרסם גילוי תמיכה פומבי ונחרץ בשר האוצר וביו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', ברקע התנודות הפוליטיות והסקרים האחרונים.

בפוסט שפרסם פנה ריקלין ישירות לסמוטריץ' ושבח את עבודתו השוטפת בשנים האחרונות: "שלום לבצלאל סמוטריץ. הלכת יד ביד עם ראש הממשלה נתניהו וידעת להתאפק ולהמתין כדי להשיג יעדים פנטסטיים שאיש לא האמין שאפשר להשיג אותם בהתיישבות ובאוצר. שינית את המפה של המדינה והצטיינת כשר אוצר בתקופת מלחמה. חברך למפלגה באו לעבוד להשקיע ולשנות ויחד הצלחתם להביא הישגים כבירים". בהמשך דבריו מתח ריקלין ביקורת חריפה על תפנית נתיבו של עופר וינטר ועל כניסתו לזירה הפוליטית: "בניגוד לוינטר שאיש לא שמע אותו בימים של הסרבנות ובימים של המאבק לרפורמה המשפטית. אתם הייתם שם לאורך כל הדרך. עד לרגע זה לא הבנתי מה וינטר מציע ומה הוא עשה במישור האזרחי הפוליטי חוץ מלדבר. לך יש בסיס פוליטי חזק וקבוע מה שאין לוינטר שהוא מפלגה של מצב רוח אבל לא של אנשים שבאים לעבוד".

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על רקע הקריאות לאיחודים בימין, הבהיר ריקלין על מי מוטלת חובת ההוכחה: "לכן עם כל הכבוד לאחריות שגילית ודיברת על זמן איחודים וזה מובן. מי שבאמת צריך לגלות פה אחריות זה וינטר האורח החדש וחברו של ליברמן. עליו צריך להיות עיקר הלחץ להתאחד ולא עליך. התורה מדגישה את מידת הענווה כמידה החשובה ביותר בכלל ובטח של מנהיג. ווינטר חסר אותה ובהגזמה".

את פנייתו חתם ריקלין בדברי חיזוק ליו"ר הציונות הדתית: "אתה תמשיך בדרכך הצודקת המשנה היוצרת ואל תתן לרעשי רקע לאבד מבטחונך. חזק ואמץ! לך בכוחך זה והושעת את ישראל".