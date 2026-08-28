עמית סגל: טראמפ מכין לנתניהו תמונת ניצחון דרמטית

בבית הלבן אמנם נרשם כעס לא מבוטל על ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך בפועל האמריקנים התייצבו לצד רוב דרישותיו, כך חושף הפרשן הפוליטי עמית סגל בטורו ב"ישראל היום".

לפי סגל, הנשיא דונלד טראמפ עצמו נמנע באופן מופגן כבר חודשים ארוכים מלהצהיר על תמיכה רשמית בנתניהו לקראת הבחירות הקרובות. עם זאת, מאחורי הקלעים אנשיו של הנשיא שוקדים על מהלך שסיפק לליכוד תמונת ניצחון דרמטית עוד לפני שהבוחרים יגיעו לקלפיות.

התכנון האמריקני כולל אירוע של מסירת נשק ברצועת עזה לידי הכוחות האמריקניים עוד לפני מועד הבחירות. מנגד, התשלום הישראלי בדמות נסיגה חלקית מהשטח יינתן "באשראי", וימומש רק לאחר סגירת הקלפיות.