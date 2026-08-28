שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

הקמת מפלגתו החדשה של עופר וינטר, "עמך ישראל", והצהרתו כי ימליץ על בנימין נתניהו להרכבת הממשלה הבאה, ממשיכות לעורר סערה במערכת הפוליטית.

העיתונאי בן כספית תקף את הזיגזג, לטענתו, בדבריו של וינטר וכתב בציוץ בחשבון ה-X שלו: "אז לאסנהיים הוא אומר שביבי צריך ללכת, וצריך לבוא חשבון עם הדרג המדיני, והיום הוא מצהיר שימליץ על נתניהו להרכבת ממשלה. יצא המרצע מן השק. מפלגת וינטר היא פרוקסי של נתניהו. הקולות יבואו מהמאגר של סמוטריץ׳, בן גביר ונתניהו. יהיה מעניין".

מובילת המחאה, פרופסור שקמה ברסלר, שיתפה את הציוץ של כספית והוסיפה עקיצה קצרה וחדה משלה על כוונותיו של וינטר: "המרצע שאף פעם לא היה בתוך השק נמצא מחוץ לשק".