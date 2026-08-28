אילה חסון נדהמה: "זה אירוע מטלטל"

אילה חסון ( יונתן זינדל / פלאש90 )

העיתונאית אילה חסון יוצאת מתקפה חריפה נגד הפרקליטה הצבאית הראשית ונגד מימון הייצוג המשפטי שלה. במהלך ראיון שקיימה עם אלי ציפורי ברדיו גלי ישראל, תהתה חסון על הלגיטימיות של העמדת סוללת עורכי דין לטובת הפצ"רית על חשבון הציבור.

בדבריה שיתפה חסון בבדיקה שערכה: "לפצ"רית יש שלושה עורכי דין. שאלתי קצין בדימוס שעבד עם הסנגוריה הצבאית: 'אם קצין יבקש מהצבא שיממן לו שניים או שלושה סנגורים, מה תהיה תשובת הצבא?'. הוא אמר לי: 'קדחת'". היא הוסיפה ותקפה את עצם קיום הניפוח הייצוגי: "אז למה היא זכאית לכזה ארסנל על חשבון משלם המסים? זו חרפה שאין דוגמתה. הרי היא הודתה שהיא שיקרה לבג"ץ. מדוע הפצ"רית זכאית לארסנל עורכי דין על חשבון משלם המסים? - הרי היא הודתה".

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בהמשך הדגישה חסון את חומרת הפרשה ואת ניסיונות הטיוח, לטענתה: "יש פה אירוע ברמה מטלטלת, ורוצים לטשטש את זה, לקבור את זה ולא לטפל בזה כמו שצריך. האויבים לא ממציאים עלינו סיפורים כאלה כמו שהפצ"רית המציאה".