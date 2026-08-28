( חיים גולדברג / פלאש90 )

עורך עיתון 'בשבע', עמנואל שילה, מפרסם ביקורת נוקשת נגד סגן ראש מועצת שומרון דוידי בן ציון וללי דרעי, בעקבות החלטתם להצטרף למפלגתו החדשה של עופר וינטר.

בפוסט שפרסם פנה שילה ישירות אל השניים והבהיר כי צעדם הפוליטי דורש הבהרה דחופה לבוחרים: "דוידי בן ציון וללי דרעי חייבים הסבר לציבור. במשך זמן רב הרמתם את דגל הדרישה לגיוס חרדים - ולא בדרכי נועם בלבד". שילה הצביע על הפער המהותי בין עמדותיהם המוצהרות עד כה לבין התפיסה המובילה את מפלגתו של וינטר: "כעת הצטרפתם למפלגתו של עופר וינטר, שקשה להצביע על פער ממשי בין עמדתו בסוגיית גיוס החרדים לעמדתן של מפלגות הימין בקואליציה. הוא לא מאמין בכפיית גיוס, אלא בהסברה וביצירת מסגרות מתאימות לחרדים".

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לסיכום תהה שילה כיצד מתיישבים הדברים זה עם זה וחתם בדרישה לתשובות: "איך זה יכול להיות? מה ההסבר לנכונות שלכם לרוץ עם מי שנוקט עמדה שונה משלכם, ובנושא שהיה עבורכם עד כה נושא הדגל?".