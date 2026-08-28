סרוגים
משפט ופלילים

הדרמה בפרשת הפצ"רית: "לפחות 20 שנות מאסר"

בכירה לשעבר בשב"כ וחברת 'הביטחוניסטים' קוראת לשלול את דרגותיה של הפצ"רית ולהעמידה לדין פלילי: "על מה שהיא עשתה היא צריכה לרדת לדרגת טוראי ולהיות מאחורי סורג ובריח"

09:29
1 תגובות
((צילום: אורן בן חקון / פלאש90))

מתקפה חריפה נגד הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי: סא"ל (במיל') שוש רבן, בכירה לשעבר בשירות הביטחון הכללי וחברת תנועת "הביטחוניסטים", יצאה הבוקר בביקורת נוקשת וחסרת תקדים נגד הפצ"רית, במהלך ראיון שקיימה עם אלי ציפורי ברדיו גלי ישראל.

בדבריה דרשה רבן לנקוט צעדים משמעתיים ופליליים מחמירים: "לא רק הפנסיה צריכה להישלל מהפצ"רית, גם הדרגות צריכות להישלל ממנה. היא צריכה לרדת לדרגת טוראי ולהיות עצורה מאחורי סורג ובריח, ולא לחיות את חייה בביתה".

בהמשך הבהירה את חומרת המעשים בעיניה ואמרה: "על מה שהיא עשתה מגיעות לפחות 20 שנות מאסר. כשמסתכלים על כל המצבור שדיברתי עליו, מבינים שזו לא רק ההדלפה - היא פגעה קשות בביטחון מדינת ישראל".

חדשות סרוגים

רבן הפנתה אצבע מאשימה חריפה גם לעבר פיקוד הצבא והעומד בראשו: "איך הרמטכ"ל מעז להגן על הדבר הזה? הרי הוא הראשון שהיה צריך לצאת נגדה. איך הוא מכניס חייל לכלא על פאץ' משיח, בעוד שעל מה שהיא עשתה היא מסתובבת חופשייה?".

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
עקבו אחרינו גם ב -
1
יגאל
לפני 25 דקות

כל הבן גבירים/סמוטריצ'ים רודפים אותה על פרשת האלה והרקטום.
הצטרפו אלינו