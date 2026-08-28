הדרמה בפרשת הפצ"רית: "לפחות 20 שנות מאסר"

מתקפה חריפה נגד הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר ירושלמי: סא"ל (במיל') שוש רבן, בכירה לשעבר בשירות הביטחון הכללי וחברת תנועת "הביטחוניסטים", יצאה הבוקר בביקורת נוקשת וחסרת תקדים נגד הפצ"רית, במהלך ראיון שקיימה עם אלי ציפורי ברדיו גלי ישראל.

בדבריה דרשה רבן לנקוט צעדים משמעתיים ופליליים מחמירים: "לא רק הפנסיה צריכה להישלל מהפצ"רית, גם הדרגות צריכות להישלל ממנה. היא צריכה לרדת לדרגת טוראי ולהיות עצורה מאחורי סורג ובריח, ולא לחיות את חייה בביתה".

בהמשך הבהירה את חומרת המעשים בעיניה ואמרה: "על מה שהיא עשתה מגיעות לפחות 20 שנות מאסר. כשמסתכלים על כל המצבור שדיברתי עליו, מבינים שזו לא רק ההדלפה - היא פגעה קשות בביטחון מדינת ישראל".