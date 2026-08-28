מזל טוב: שורד השבי אלקנה בוחבוט בבשורה מרגשת

שורד השבי אלקנה בוחבוט ורעייתו רבקה חוגגים את הרחבת המשפחה והפכו להורים בפעם השנייה, עם לידת בתם החדשה. התינוקת מצטרפת למשפחה ומהווה אחות קטנה לראם הבכור, שמתרגש בימים אלו לקראת עלייתו לכיתה א' בעוד ימים אחדים.

אלקנה בוחבוט (37), מפיק ישראלי, נחטף על ידי ארגון הטרור חמאס במהלך הטבח בפסטיבל נובה ליד רעים כחלק מאירועי שבעה באוקטובר. לאחר 738 ימים קשים מנשוא בשבי, הוא שוחרר והתאחד עם משפחתו במסגרת הסכם שחרור החטופים באוקטובר 2025.

כעת, כמעט שנה לאחר חזרתו מהשבי, המשפחה חוגגת את שיקום חייהם ואת הולדת בתם – סגירת מעגל מרגשת וסמל לחיים החדשים שנבנים מתוך השברים.