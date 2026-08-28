השירות המטאורולוגי בעדכון מדאיג: "חשש גבוה ביותר"

השירות המטאורולוגי מוציא עדכון מיוחד ומזהיר מפני גל גשמי קיץ משמעותי שיפקוד את אזורנו החל ממוצאי שבת, ובעיקר במהלך הלילה שבין שבת לראשון.

על פי הודעת השירות המטאורולוגי, אירוע הגשם שחזוי לפנינו יהיה בעל אופי מקומי מאוד, ולכן השפעתו לא תהיה אחידה בכל חלקי הארץ. יהיו אף אזורים שבהם לא ירדו גשמים כלל, כולל בחלקים ממישור החוף.

עם זאת, המודלים המעודכנים מתכנסים לתרחיש שבו ירדו כמויות משקעים גבוהות ומשמעותיות בזמן קצר יחסית. הצפי מדבר על כ-40 עד 60 מ"מ גשם בפרק זמן של שעה עד שלוש שעות בלבד במהלך הלילה.