השירות המטאורולוגי בעדכון מדאיג: "חשש גבוה ביותר"

השירות המטאורולוגי מוציא עדכון מיוחד ומזהיר מפני גל גשמי קיץ משמעותי שיפקוד את אזורנו החל ממוצאי שבת, ובעיקר במהלך הלילה שבין שבת לראשון.
על פי הודעת השירות המטאורולוגי, אירוע הגשם שחזוי לפנינו יהיה בעל אופי מקומי מאוד, ולכן השפעתו לא תהיה אחידה בכל חלקי הארץ. יהיו אף אזורים שבהם לא ירדו גשמים כלל, כולל בחלקים ממישור החוף.
עם זאת, המודלים המעודכנים מתכנסים לתרחיש שבו ירדו כמויות משקעים גבוהות ומשמעותיות בזמן קצר יחסית. הצפי מדבר על כ-40 עד 60 מ"מ גשם בפרק זמן של שעה עד שלוש שעות בלבד במהלך הלילה.
המיקוד הגיאוגרפי והאזורים שבסיכון
מוקד הגשמים החזקים: מאזור חוף הכרמל, דרך עמק חפר ודרומה לקו חדרה-נתניה. באזורים אלו קיים החשש הגבוה ביותר להצפות נוכח עוצמת המשקעים.
אזורים נוספים שבהם צפוי גשם: גשמים ירדו במהלך הלילה גם באזורים צפוניים יותר במישור החוף, וכן דרומה משם – באזור השרון, גוש דן והשפלה.
בשירות המטאורולוגי מדגישים כי עוצמות המשקעים החזקות ביותר צפויות להתרכז במקטע שבין נתניה לחוף הכרמל, וקוראים לציבור ולרשויות באזורים אלו לגלות ערנות.