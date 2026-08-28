בעקבות האירוע הקיצוני: משטרת ישראל בהודעה לציבור

( דוברות משטרה )

במערכת הביטחון נערכים למזג האוויר הסוער הצפוי החל משבת בלילה ועד ליום ראשון בבוקר. על פי התחזיות, קיים צפי לגשמים מקומיים חזקים בעיקר בצפון הארץ, באזור החוף ובשפלה, לצד חשש ממשי להצפות מקומיות, בעיקר בקרבת רצועת החוף.

שוטרי משטרת ישראל ייפרסו באזורים הרלוונטיים כדי לתת שירות לציבור משתמשי הדרך ולשמור על בטיחות הנוסעים בכבישים ובצירים הראשיים. במשטרה מדגישים כי יפרסמו עדכונים שוטפים אודות חסימות כבישים ושיבושי תנועה, וממליצים לציבור להימנע מהגעה לאזורים שבהם קיים חשש לפגעי מזג האוויר ולהיות קשובים לתחזיות. כמו כן, במשטרה קוראים לציבור לנהוג בזהירות רבה ולא להתקרב לאזורים בהם קיים חשש לשיטפון, בשל סכנת נפילה, היסחפות וטביעה. הנחיות אגף התנועה וכללי הבטיחות לציבור: מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורי שיטפונות שעלולים להיות מוצפים. יש לפנות לגורמים המוסמכים לפני יציאה לטיול בשטח לשם קבלת מידע חיוני ועדכני. חל איסור מוחלט לחצות בכל אמצעי תחבורה כבישים מוצפים, ערוצי מים, שלוליות ובורות מים, ולא להתקרב אליהם – מדובר בסכנת חיים.המטיילים מתבקשים שלא להיכנס לאזורים מסכני חיים.

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מידע אודות שינויים בהסדרי התנועה ניתן לקבל במוקד המידע הארצי של המשטרה שמספרו 110, בצ'אט בוט ובערוץ הטלגרם של אגף התנועה. בכל אירוע חריג המצריך התערבות מיידית, יש לפנות ללא שיהוי למוקד החירום 100.