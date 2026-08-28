סקר מנדטים: הסיוט של נתניהו מתממש לנגד עיניו

בנימין נתניהו ( שלו שלום / פלאש90 )

סקר מנדטים חדש מעלה כי כניסתו הרשמית של עופר וינטר לזירה לצד איחוד של שלוש מפלגות ערביות מחוללים תנודות במפת המנדטים, כך עולה מסקר "מעריב" שנערך על ידי 'לזר מחקרים' בראשות ד"ר מנחם לזר בשיתוף Panel4ALL.

לפי הנתונים, מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר משיגה 5 מנדטים, אך כניסתה יוצרת מורכבות פנימית בגוש הקואליציה. מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' יורדת אל מתחת לאחוז החסימה ועומדת על 3% בלבד. חלוקת המנדטים בסקר: ישר!: 25. הליכוד: 20. ביחד: 15. הדמוקרטים: 10. ישראל ביתנו: 9. עוצמה יהודית: 8. יהדות התורה: 8. חד"ש-תע"ל-בל"ד: 8. ש"ס: 7. עמך ישראל (וינטר): 5. רע"ם: 5. מהסקר עולה כי בלעדי וינטר עומד גוש הקואליציה בראשות בנימין נתניהו על 43 מנדטים, וביחד איתו מגיע ל-48 מנדטים. מנגד, גוש האופוזיציה הציונית נחלש במנדט ויורד ל-59 מנדטים. במקביל, האיחוד המשולש של חד"ש, תע"ל ובל"ד מעניק להן 8 מנדטים, ויחד עם 5 המנדטים של רע"ם בראשות מנסור עבאס, מגיעות המפלגות הערביות ל-13 מנדטים.

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נתון מפתח בסקר מצביע על אובדן קולות משמעותי: אף אחת ממפלגות הגוש השלישי אינה עוברת את אחוז החסימה. יחד עם הציונות הדתית, כ-8% מהקולות – השווים כ-10 מנדטים – יורדים לטמיון. בין המפלגות שלא עברו: הציונות הדתית (3%), בית ציוני-המילואימניקים (2%), המפלגה הכלכלית (1.5%) וכחול לבן (0.6%).