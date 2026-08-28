ליברמן בהצהרה שתכריע את הבחירות: "הוא לא יכול להיות שותף"

יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, סיפק הבהרה חד-משמעית בדבר חלוקת הגושים והקמת הממשלה הבאה. במהלך ראיון שהעניק לכתב הפוליטי נדב אלימלך באולפן i24NEWS, הצהיר ליברמן באופן שאינו משתמע לשני פנים כי לא יאפשר הקמת ממשלה הנשענת על מפלגת רע"מ.

בדבריו סתם ליברמן את הגולל על האפשרות להקמת ממשלה על ידי גוש השמאל-מרכז, עבורם השתתפות או תמיכה של המפלגות הערביות היא הדרך היחידה להגיע לרוב הפרלמנטרי הדרוש.

במהלך הראיון הבהיר ליברמן את קוויו האדומים: "הבהרתי, לא יכול להיות שום שותף – לא מנצור עבאס, לא בממשלת מיעוט ולא בשום קונסטלציה".

כשנשאל על ידי נדב אלימלך לגבי תרחיש שבו יואב סגלוביץ' או גורמים אחרים יפעלו לשילובם, והאם ניתן יהיה להישען על אצבעותיהם, השיב ליברמן בנחרצות: "זה בעיה שלהם, מה זה שייך? לא". מבחינתו של יו"ר ישראל ביתנו, מפלגת רע"מ נותרה מחוץ לתחום ללא קשר לזהות חברי הכנסת המכהנים בה.