תבוסה כואבת: ישראל הפסידה 106:86 לפולין

נבחרת ישראל ספגה הערב (חמישי) הפסד כואב במסגרת מוקדמות גביע העולם, לאחר שהובסה 106:86 בידי פולין. רומן סורקין הוביל את הקלעים בכחול-לבן עם 26 נקודות, אך ישראל התקשתה לעצור את ההתקפה הפולנית ונקלעה לפיגור כבר בפתיחה.

ישראל עלתה בחמישייה עם ים מדר, קאדין קרינגטון, גיא פלטין, נתנאל ארצי וסורקין. מתאוש פוניטקה הוביל את פולין ליתרון 2:11 בתוך שלוש דקות. אדם אריאל קטע את המומנטום עם שלשה, אך ג'ורדן לויד ענה מחוץ לקשת והגדיל ל-5:16.

אריאל צימק ל-16:11, אולם הפולנים יצאו לריצת 0:7 ועלו ל-11:23. תמיר בלאט, שהחל את המשחק על הספסל, קלע שלשה ובסיום הרבע הראשון הובילה פולין 15:23.

ברבע השני המשיכה ההגנה הישראלית להתקשות. איגור מיליצ'יץ' קלע חמש נקודות רצופות והעלה את האורחת ל-20:34. ארצי צימק ל-34:25, אך לויד המשיך להוביל את פולין בדרך ל-27:42.

סורקין סיפק דקות טובות, אך הפער צמח ל-36:54. יאיר קרביץ ומדר הצליחו למזער נזקים, והמחצית הסתיימה ביתרון 42:55 לפולין. פוניטקה ירד להפסקה עם 12 נקודות, 6 ריבאונדים ו-6 אסיסטים, בעוד סורקין הוביל את ישראל עם 9 נקודות.

הפולנים פתחו את המחצית השנייה והגדילו את היתרון ל-42:61. מדר צימק ל-63:47, אך לויד הגיב מיד וקבע 47:69. סורקין ורפי מנקו ספגו עבירה שלישית, ובתום הרבע השלישי הוליכה פולין 60:80.