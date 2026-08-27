ההצעה המסקרנת שקיבל גנץ: "בתמורה לפרישה מהבחירות"

בכירים בגוש השינוי הציעו ליו"ר כחול לבן, בני גנץ, באופן ישיר ובאמצעות שליחים, שורת תפקידים עתידיים מחוץ לממשלה ולכנסת, בתמורה לפרישתו מהתמודדות בבחירות, כך דווח הערב (חמישי) בוואלה. על פי הדיווח, גנץ דחה את כולן.

הסיבה להצעות היא הערכה של הגורמים בגוש כי גנץ יתקשה להתאושש בסקרים ולעבור את אחוז החסימה. במקביל, לכחול לבן עומדים משאבים כלכליים משמעותיים מתוקף היותה מפלגה שכיהנה בכנסת, ובגוש היו רוצים לראות את התשתית המפלגתית והמשאבים מופנים לטובת מפלגות אחרות בגוש, כמו זו של חילי טרופר.

בכיר בגוש הסביר את המהלך: "גנץ היה רמטכ"ל ושר ביטחון. רוצים לתת לו אפשרות לפרוש בכבוד. חבל שגנץ מסרב".

מכחול לבן נמסר בתגובה: "לא הייתה שום הצעה כזאת ואין גם מה להציע. גנץ ממשיך במשימתו לאחד את מפלגות הגוש השלישי ופועל להקמת ממשלה ציונית רחבה, שתדע להתמודד עם אתגרי המדינה ולהוביל לשלום בינינו".