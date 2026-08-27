ברוך דיין האמת: חוקר החסידות הרב ד"ר יצחק אלפסי הלך לעולמו

הרב ד"ר יצחק אלפסי, מהחוקרים הבולטים של תולדות החסידות, הלך היום (חמישי) לעולמו בגיל 96. הרב אלפסי, חסיד גור שנולד בתל אביב, הותיר אחריו מפעל תורני ומחקרי רחב היקף, שכלל למעלה מ-90 ספרים ועסק בתולדות החסידות, הציונות והעלייה לארץ ישראל.

הרב היה מהראשונים שעסקו בריכוז ביוגרפיות של אדמו"רים וחסידים בצורה מחקרית ושיטתית. לאורך עשרות שנים אסף, כתב ותיעד את תולדותיהם של מאות ואלפי אישים, בהם גם דמויות שעלולות היו להישכח אלמלא עבודתו.

בין עולם החסידות לעולם הציוני

הרב ד"ר יצחק אלפסי נולד בתל אביב בשנת 1929, בליל יום הכיפורים. הוא היה בנו של ישראל אלפסי, מחסידי גור ומראשוני התעשיינים בעיר.

במהלך חייו נקשר לחסידות גור ולאדמו"רים לבית גור, בהם ה"בית ישראל" וה"פני מנחם". לצד עולמו החסידי, פיתח קריירה מחקרית ענפה.

את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת בר-אילן כתב בנושא "החסידות וההתעוררות הלאומית", ובמסגרתה עסק בקשר שבין עולם החסידות לבין העולם הציוני.

בהמשך כיהן כמרצה באוניברסיטת בר-אילן ובמכללת "השחר", ושימש בתפקידים ציבוריים שונים.

אולם עיקר שמו נקשר למפעל הכתיבה שלו.

הרב כתב למעלה מ-90 ספרים, ובהם ספרים ואנציקלופדיות על תולדות החסידות, חצרות חסידיות, אדמו"רים, רבנים וסיפורים חסידיים.

הוא עצמו תיאר פעם את שיטת עבודתו: "מבני הדור הקודם אנו. הכול נכתב בכתב יד, ללא מחשבים וללא עוזרים".

הרב גורן והחסיד מתל אביב

אחד הפרקים המרכזיים בחייו היה הקשר עם הרב שלמה גורן.

אלפסי היה מתפלל בבית הכנסת "קוממיות אברהם" בתל אביב, מיסודו של הרב גורן. בשנת תשמ"ג הוסמך לרבנות בידי הרב גורן, ולאחר פטירתו של הרב גורן שימש כרב בית הכנסת.

בבית הכנסת היה יושב לצד הרב גורן, שר עמו את מזמורי קבלת השבת, ובמקרים שבהם הרב גורן לא היה במקום, היה מוסר את השיעורים.

ממייסדי "שבת בשבתו"

פרק נוסף בפעילותו הציבורית היה עולם עלוני השבת.

אלפסי היה המייסד והעורך הראשון של "שבת בשבתו", מראשוני עלוני פרשת השבוע בישראל, שאותו ערך במשך כעשור, בין השנים 1984-1994.

בין ספריו ניתן למצוא את "אנציקלופדיה לחסידות", "החסידות ושיבת ציון", "החסידות וארץ ישראל", "החסידות מדור לדור", "הסיפור והמעשה החסידי", "תורת החסידות", "תפארת שבמלכות", "תפארת שבתפארת" ועוד רבים.

מחקריו זכו להכרה הן בעולם התורני והן באקדמיה, והוא זכה במהלך השנים בפרסים ובהוקרות, בהם פרס הרב קוק לספרות תורנית והכרה כיקיר העיר תל אביב.

הוא עסק גם בתולדות הציונות והעלייה לארץ ישראל, והיה מהחוקרים שעסקו בקשרים שבין העולם החסידי לבין התנועה הלאומית.

יהי זכרו ברוך.