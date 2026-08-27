עופר כסיף מצהיר: אמליץ עליו לראשות הממשלה 

חבר הכנסת עופר כסיף ממפלגת חד"ש, אמר הערב (חמישי) בריאיון לרדיו חיפה כי מפלגתו תמליץ על גדי איזנקוט לראשות הממשלה, במטרה להחליף את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפני מספר חודשים, התראיין חבר הכנסת איימן עודה לעמית סגל, ושם הוא הבהיר כי המטרה המרכזית של הרשימה, הכוללת שוב את חד"ש, תע"ל, בל"ד ורע"מ, היא סיום שלטון נתניהו. "אנחנו נמליץ ככל שהקולות שלנו יהיו לפי הסקרים על האדם שאינו נתניהו", אמר עודה במהלך הראיון. "הם הסיכוי הרב ביותר להחליף אותו ולהביא למהפך".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, תא"ל במיל' עופר וינטר, התייחס לגל השמועות נגדו, בו נטען כי הוא עשוי להמליך את ליברמן לראשות הממשלה, והבהיר כי הוא ימליץ רק על נתניהו לראשות הממשלה.

יחד עם זאת הוא הדגיש שהוא ומפלגתו לא מחויבים לאיש.