בן גביר ונתניהו: "סמוטריץ' הוא ממש נזק פוליטי" 

נתניהו ובן גביר ( (אוליבר פיטוסי\פלאש90) )

ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר איתמר בן גביר, נועדו בשבוע שעבר, ובמהלך השיחה ראש הממשלה דרש מבן גביר: "חובה שתתחבר עם סמוטריץ' ברשימה אחת", כך פורסם הערב (חמישי) בישראל היום.

על פי הדיווח,בן גביר אמר שהוא לא מוכן משום שסמוטריץ' יביא לנזק לשני הצדדים, והציג בפני נתניהו סקרי עומק לפיהם חיבור בין עוצמה יהודית לבין הציונות הדתית ייפגע משמעותית בפוטנציאל המנדטים של בן גביר, ירחיק צעירים ומצביעי פעם ראשונה; תושבי הפריפריה שלא מזדהים עם סמוטריץ; ואף חרדים ששוקלים להצביע לעוצמה יהודית. ראש הממשלה הסכים עם הדברים, ובן גביר הציע לו לשריין את סמוטריץ׳ בליכוד. נתניהו התנגד והבהיר שמדובר בפגיעה פוטנציאלית גם בליכוד - וכי סמוטריץ׳ מהווה נזק אלטקטורלי של ממש. לאחר השיחה, נתניהו פנה לנסות לאחד בין וינטר וסמוטריץ׳ - אבל בשל ההבנה שהחיבור הזה לא הולך לצאת לפועל, הוא עבר כעת למסע לחצים מפורש וציבורי נגד בן גביר

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נזכיר כי מוקדם יותר היום, נתניהו פרסם סרטון ובו הוא קרא לסמוטריץ' ובן גביר להתאחד יחד לקראת הבחירות. לטענתו אם הם לא יעשו זאת, זה עלול להוביל לנזק לגוש הימין.

סמוטריץ' שמתנדנד סביב אחוז החסימה, הסכים לכך מיד, ואילו בן גביר השיב לנתניהו כי הוא יודע שהסיבה לכך היא שהוא לא מעוניים שעוצמה יהודית תהיה חזקה, ולכן הוא לא מוכן לכך.