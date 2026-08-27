ש"ס בתגובה זועמת להחלטת היועמ"שית

היועמ"שית הורתה היום (חמישי) כי יש לבטל את הילולת הרב עובדיה זצ"ל השנה, שכן התאריך יוצא סמוך לבחירות ועלול להפוך לתעמלות בחירות.

סיעת ש"ס מסרה כעת את תגובתה הזועמת: "הדרישה החצופה והמקוממת של היועמ״שית המודחת לבטל את עצרת התפילה והזיכרון למרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל, בטענה שמדובר ב׳תעמולת בחירות׳, היא פגיעה חמורה בזכרו של מרן ובציבור ענק במדינת ישראל הצועד לאור מורשתו.

זוהי גם רמיסה בוטה של החוק, שאושר פה אחד במליאת הכנסת ומחייב את קיום העצרת. לא ניתן ליועמש״ית המשרתת את השמאל לפגוע בזכרו של מרן ונפעל בכל הכלים המשפטיים לבטל את ההחלטה".