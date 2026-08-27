הפועל תל אביב מול אטלנטה על הכרטיס לשלב הבא 

הפועל תל אביב פתחה הערב (חמישי) את משחק הגומלין מול אטלנטה במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג, כאשר התוצאה לאחר הדקה הראשונה עומדת על 0:0. גם התוצאה בסיכום שני המשחקים עומדת בשלב זה על 0:0.

האדומים מגיעים להתמודדות בידיעה שהכרטיס לשלב הבא עדיין פתוח לחלוטין. לאחר שהמפגש הראשון בין הקבוצות הסתיים ללא שערים, ניצחון של הפועל תל אביב יעניק לה את הכרטיס לשלב הבא, בעוד שוויון ישאיר את ההתמודדות ללא הכרעה בתום הזמן החוקי.

המשחק נערך זמן קצר לאחר שמכבי תל אביב סיימה את דרכה באותו מפעל. הצהובים הודחו מהקונפרנס ליג לאחר 1:1 מול לוגאנו ו-2:3 לקבוצה השווייצרית בסיכום שני משחקי הפלייאוף.

דור פרץ העלה את מכבי תל אביב ליתרון בפנדל בדקה ה-69 והחזיר אותה למאבק על העלייה, אך דרק מונקדה השווה בדקה ה-79. השער של לוגאנו קבע 1:1 במשחק והחזיר לשווייצרים את היתרון בסיכום שני המפגשים.

כעת הפועל תל אביב היא זו שמנסה להשאיר נציגה תל אביבית בקונפרנס ליג. המשחק מול אטלנטה נפתח ללא שערים, כאשר כל תוצאה שתירשם תשפיע ישירות על זהות העולה לשלב הבא.