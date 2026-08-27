סקר מנדטים: בנט ולפיד מתרסקים, וכמה שווה וינטר? 

סקר מנדטים חדש שמתפרסם הערב (חמישי) בערוץ 14, חושף תמונה בעייתית מאוד עבור גוש השמאל, ומציג תמונה מרשימה עבור עופר וינטר.

שלושה ימים בלבד לאחר שהשיק את מפלגת "עמך ישראל", תא"ל במיל' עופר וינטר רושם הישג משמעותי, מפלגתו עוברת לראשונה את אחוז החסימה וזוכה בארבעה מנדטים (נדגיש כי בסקרים אחרים קיבל וינטר 6 ואף 7 מנדטים).

סקר 14 שבוצע מיד לאחר הכרזתו של וינטר על כניסתו למערכת הפוליטית, הציג כי "עמך ישראל" זכתה רק ב-2.1% בלבד ולא עברה את אחוז החסימה. כעת, ימים ספורים לאחר השקת המפלגה, וינטר כבר נכנס לכנסת – ומשנה את חלוקת המנדטים.

על פי נתוני הסקר המלא, הליכוד מקבלת 31 מנדטים. ישר זוכה ל-23 מנדטים, ש"ס עם 10 והדמוקרטים עם 9. יהדות התורה, ביחד, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת זוכות ב-7 מנדטים בלבד כל אחת. ישראל ביתנו מקבלת 6 מנדטים, רע"ם 5, ואילו הציונות הדתית ו"עמך ישראל" של וינטר סוגרות את הרשימה עם 4 מנדטים כל אחת.