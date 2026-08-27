היועמ"שית הורתה לבטל את האזכרה לרב עובדיה. זו הסיבה

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( אורן בן חקון / פלאש90 )

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, מסרה היום (חמישי) הוראה לבטל את טקס האזכרה לרב עובדיה זצ"ל שאמור להתקיים ב-6 באוקטובר, סמוך לתאריך הבחירות.

הנימוק שנמסר מטעם אנשי היועמ"שית, הוא החשש מהסמיכות לבחירות והפיכת האזכרה לתעמולת בחירות. לפי הנימוק שנמסר, גם אם במהלך הטקס לא תיאמר אף מילה בעלת אופי פוליטי, עצם קיום האירוע לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף עלול להיחשב כתעמולה לטובת ש"ס, בשל הזיהוי שלו עם התנועה.

ההוראה עוררה התנגדות חריפה במשרד לשירותי דת. מנכ"ל המשרד טען כי מדובר בהחלטה המנוגדת לחוק, שכן טקס האזכרה אינו אירוע שנולד כיוזמה פוליטית, אלא אירוע שנקבע במסגרת החוק להנצחת זכרו של הרב עובדיה יוסף.

מנכ"ל משרד הדתות אף הציב בפני אנשי היועמ"שית השוואה לטקס האזכרה לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין. לדבריו, אם הטענה היא שאסור לקיים טקס ממלכתי בשל הזיהוי הפוליטי של האישיות המונצחת, הרי שיש להחיל את אותו הכלל גם במקרים אחרים.