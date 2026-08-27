כישלון אירופי: מכבי תל אביב הודחה מהקונפרנס ליג

מכבי תל אביב הודחה הערב (חמישי) מהקונפרנס ליג, לאחר שסיימה בתיקו 1:1 מול לוגאנו במשחק הגומלין של שלב הפלייאוף. הקבוצה השווייצרית השלימה ניצחון 2:3 בסיכום שני המשחקים והמשיכה לשלב הבא על חשבון הצהובים.

מכבי תל אביב הגיעה לדקות ההכרעה כשהיא זקוקה לשער, ובדקה ה-69 קיבלה הזדמנות משמעותית לשנות את תמונת ההתמודדות. דור פרץ ניגש לבעיטת עונשין מ-11 מטרים, כבש והעלה את הצהובים ליתרון 0:1.

השער של פרץ החזיר את מכבי תל אביב למאבק על העלייה והעניק לה תקווה להשלים את המשימה. במשך עשר דקות הצליחו הצהובים לשמור על היתרון, אך בדקה ה-79 הגיע הרגע ששינה פעם נוספת את תמונת המשחק.

דרק מונקדה כבש את שער השוויון של לוגאנו וקבע 1:1. בעקבות השער, הקבוצה השווייצרית שבה להוביל 2:3 בסיכום שני המפגשים, בעוד מכבי תל אביב נדרשה למצוא שער נוסף כדי להימנע מהדחה.

בדקות האחרונות ניסו הצהובים להשיג את השער שהיה משאיר אותם בתמונה, אך התוצאה נותרה ללא שינוי. לוגאנו שמרה על השוויון שהיה דרוש לה והשלימה את העלייה לשלב הבא.

מכבי תל אביב מסיימת בכך את דרכה בקונפרנס ליג, לאחר שלא הצליחה להפוך את התוצאה המצטברת. דור פרץ אמנם העניק לה יתרון ותקווה בדקה ה-69, אך שער השוויון של מונקדה עשר דקות לאחר מכן הכריע את ההתמודדות והותיר את הצהובים מחוץ למפעל.