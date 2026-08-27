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העימות נמשך

נתניהו מגיב לבן גביר: "לא הבנתי, קבל את ההחלטה הנכונה"

אחרי שאיתמר בן גביר דחה את הצעת האיחוד עם בצלאל סמוטריץ', ראש הממשלה בנימין נתניהו המשיך בלחץ כשהגיב: "אני לא מאמין שבגלל מאווים אישיים אתה מוכן לסכן את המדינה"

20:31
3 תגובות
בן גביר ונתניהו (יונתן זינדל/פלאש90)

העימות נמשך: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב כעת (חמישי) לסרטון של בן גביר שדחה את הצעתו לאיחוד עם בצלאל סמוטריץ', כשבדבריו נתניהו המשיך בלחץ על איחוד הרשימות בימין.

התגובה של בן גביר

"בן גביר, אל תפיל את הימין. לא הבנתי את הסרטון שלך" כתב נתניהו. "אתה אומר שאני רוצה 'עוצמה יהודית חלשה' בגלל שאני קורא לך להתאחד עם סמוטריץ׳? הפוך! לפי כל הסקרים: בלוק טכני של בן גביר + סמוטריץ׳ = מפלגה חזקה שתחזק את גוש הימין ולא תבזבז את קולות הימין".

חני אדרי

"סמוטריץ׳ על גבול אחוז החסימה. אם אתה לא מתאחד איתו, אנחנו נקבל ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן והמפלגות הערביות, הוסיף ואיים. "ארץ ישראל על הכף. עם ישראל על הכף. מדינת ישראל על הכף".

"אני לא מאמין שבגלל מאווים אישיים אתה מוכן לסכן את המדינה" סיכם נתניהו. "קבל את ההחלטה הנכונה - הגיע זמן אחדות!".

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ברכה אשת עקרונות
לפני שעה

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