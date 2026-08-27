נתניהו מגיב לבן גביר: "לא הבנתי, קבל את ההחלטה הנכונה"

העימות נמשך: ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב כעת (חמישי) לסרטון של בן גביר שדחה את הצעתו לאיחוד עם בצלאל סמוטריץ', כשבדבריו נתניהו המשיך בלחץ על איחוד הרשימות בימין.
"בן גביר, אל תפיל את הימין. לא הבנתי את הסרטון שלך" כתב נתניהו. "אתה אומר שאני רוצה 'עוצמה יהודית חלשה' בגלל שאני קורא לך להתאחד עם סמוטריץ׳? הפוך! לפי כל הסקרים: בלוק טכני של בן גביר + סמוטריץ׳ = מפלגה חזקה שתחזק את גוש הימין ולא תבזבז את קולות הימין".
"סמוטריץ׳ על גבול אחוז החסימה. אם אתה לא מתאחד איתו, אנחנו נקבל ממשלת שמאל של איזנקוט עם יאיר גולן והמפלגות הערביות, הוסיף ואיים. "ארץ ישראל על הכף. עם ישראל על הכף. מדינת ישראל על הכף".
"אני לא מאמין שבגלל מאווים אישיים אתה מוכן לסכן את המדינה" סיכם נתניהו. "קבל את ההחלטה הנכונה - הגיע זמן אחדות!".
בעבר הייתה פה אחריות לאומית רחבה, כיום משחקים פוליטיים מחליפים מדיניות ביטחונית שקולה! ההיסטוריה הוכיחה שניהול סיכונים פוליטי מפקיר את ביטחון אזרחי ישראל! חייבים להחזיר את השיקול הלאומי לראש סדר העדיפויות!