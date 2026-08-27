תעלומה בחוף: יצורים שקופים ו"קופצים" הופיעו בחופי פלורידה

מחזה יוצא דופן עורר בימים האחרונים את סקרנותם של מבקרים בחוף אינדיאלנטיק שבמחוז ברווארד, פלורידה: יצורים שקופים ודקיקים, שאורכם כ-2.5 סנטימטרים בלבד, נראו מתפתלים ומקפצים על החול סמוך לטיילת המקומית.

דיאן דובי, שנתקלה בכעשרה מהיצורים, סיפרה כי בתחילה הם נראו לה כמו מקלות זעירים ושקופים. רק לאחר שהחלו לנוע במרץ הבינה שמדובר בבעלי חיים. לדבריה, הם התפתלו ללא הפסקה והפעילות החריגה שלהם היא שמשכה את תשומת לבה.

דובי העריכה כי ייתכן שמדובר בצלופחים שזה עתה בקעו. לאחר שמומחים בחנו את התיעוד, התברר שהניחוש שלה לא היה רחוק מהמציאות.

ד"ר טוד אוסבורן, מומחה לביולוגיה ימית ממעבדת ויטני של אוניברסיטת פלורידה, הסביר כי המראה השקוף, הגוף הצר והעין הבולטת מעידים שמדובר ככל הנראה בלפטוצפלוס. זהו שלב פגיתי שקוף ודמוי סרט, המאפיין צלופחים ודגים קרובים כמו טרפון, דגי עצם וליידיפיש.

עם זאת, היצורים צעירים כל כך עד שלא ניתן לזהות את המין המדויק שלהם מתוך הסרטון בלבד. לפי אוסבורן, ייתכן שהפגיות נסחפו אל החוף בדרכן ללגונה הסמוכה, המשמשת בית גידול חשוב לדגים צעירים.

התקרית סיפקה הצצה נדירה לשלב חיים שכמעט אינו מוכר לציבור. לפי מוזיאון הטבע של פלורידה, פגיות לפטוצפלוס הן שקופות ודמויות סרט, ובהמשך עוברות שינוי דרמטי עד שהן מקבלות את צורת הדג הבוגר. הדיווח המקורי של FOX 35 כולל גם את הסרטון שבו נראים היצורים מקפצים על החול.