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בושות: עיתונאי חדשות 13 החמיא ל"נינט" אבל אז התגלתה האמת

השחקנית ומגישת הפודקאסט זוהתה בטעות כ"נינט" על ידי מגיש החדשות. מה דעתכם? הן באמת כאלה דומות?

19:58
1 תגובות
נינט טייב ((צילום: משה שי/פלאש90))

אופס: מגיש וכתב חדשות 13 סולימאן מסוודה, התבלבל כשחשב שהוא פגש את נינט טייב אבל אז התברר כי זו הייתה בכלל השחקנית עינת הולנד.

הולנד, המוכרת מהפודקאסט "למי אכפת" עם אלי סטין, שיתפה כי התרגשה כאשר נפגשה איתו באקראי. במפגש הודה בפניה מסוודה כי הוא למד דרך השירים שלה עברית.

10 דקות אחר כך, אחרי שהולנד חשבה כי הוא מתכוון אולי לפואטרי סלאם שעשתה, היא קיבלה ממנו הודעה באינסטגרם שבו הודה כי הוא "המפגר שחשב שהיא נינט".

הערב (חמישי) חדשות 13 ומסוודה שיתפו את הסרטון שבו עינת הולנד מספרת על המפגש המפתיע והמבלבל. בפוסט שעלה נכתב: "⁨קרה לי דבר מביך לפני שבוע והגיע הזמן לדבר על זה⁩".

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רובי
לפני 11 דקות

כל הכבוד לסולימאן שהודה באדיבות בטעותו.
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