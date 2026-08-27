בן גביר בתגובה ראשונה לקריאת נתניהו לאיחוד

בן גביר מגיב לנתניהו ( ללא )

דקות ספורות אחרי פרסום הסרטון של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב כעת (חמישי) בסרטון משלו בו דחה את ההצעה להתאחד עם בצלאל סמוטריץ'.

"ראש הממשלה היקר, שנינו יודעים את האמת. אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת עם איזנקוט וכדי שתוכל להקים 'ממשלה לאומית רחבה'" אמר בן גביר. "רק עם עוצמה יהודית גדולה, וסמוטריץ' ו-וינטר שילכו ביחד - רק בצורה הזאת אפשר להקים ממשלה ימנית מלא מלא".

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כאמור, דבריו של בן גביר מגיעים אחרי שנתניהו פרסם סרטון בו קרא לו להתאחד עם סמוטריץ' לרשימה משותפת. "הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים - הפסדנו" אמר נתניהו. "ב-92 היה לימין - כמו היום - יותר קולות מאשר לשמאל, אבל מכיוון שהיו 3 מפלגות לא עברנו את אחוז החסימה והפסדנו. כתוצאה קיבלנו את ערפאת וחמאס כן, ואסונות מתמשכים. זה יכול לקרות גם הפעם".

"אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, אבל צריך להתגבר על זה" הוסיף והבהיר. "אזמין אותם בימים הקרובים, נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם - ובצדק".