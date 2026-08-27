נתניהו במסר לסמוטריץ' ובן גביר: "הם חייבים להתאחד"

הלחץ החל: שבועיים בדיוק לפני סגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (חמישי) סרטון בו קרא לבצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר להתאחד שוב לרשימה משותפת.

"הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים - הפסדנו" אמר נתניהו. "ב-92 היה לימין - כמו היום - יותר קולות מאשר לשמאל, אבל מכיוון שהיו 3 מפלגות לא עברנו את אחוז החסימה והפסדנו. כתוצאה קיבלנו את ערפאת וחמאס כן, ואסונות מתמשכים. זה יכול לקרות גם הפעם".