נתניהו במסר לסמוטריץ' ובן גביר: "הם חייבים להתאחד"

הלחץ החל: שבועיים בדיוק לפני סגירת הרשימות לכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (חמישי) סרטון בו קרא לבצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר להתאחד שוב לרשימה משותפת.
"הם חייבים להתאחד. כל פעם שהלכנו מחוברים, ניצחנו. כשהלכנו מפורדים - הפסדנו" אמר נתניהו. "ב-92 היה לימין - כמו היום - יותר קולות מאשר לשמאל, אבל מכיוון שהיו 3 מפלגות לא עברנו את אחוז החסימה והפסדנו. כתוצאה קיבלנו את ערפאת וחמאס כן, ואסונות מתמשכים. זה יכול לקרות גם הפעם".
"אני מבין שיש ביניהם משקעים אישיים, אבל צריך להתגבר על זה" הוסיף והבהיר. "אזמין אותם בימים הקרובים, נעשה מאמץ עליון להתאחד, וזה מה שהציבור מצפה מהם - ובצדק".
שום איחוד לא יחזיר לי את השינה בלילה! הילדים שלנו בשיריון ובגולני מסכנים את החיים שלהם והם משחקים פוליטיקה,חייבים להחליף את הנהגת המשתמטים הזאת מייד