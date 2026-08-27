דדי ברנע מזהיר: "איראן תגיע לכל מקום. חייבים עוד סנקציות"

ראש המוסד דוד ברנע ( (צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90) )

עיריית ירושלים ערכה היום (חמישי) טקס פרידה מראש המוסד לשעבר דדי ברנע. ראש המוסד משה ליאון, הודה לו וסיפר כי לפני המלחמה עם איראן, היתה לשניים פגישה, ובה הוא התרשם מברנע והחליט לערוך לו פרידה אישית.

לברנע ארבעה ילדים. שניים מהם שהו באולם יחד עם אשתו, ושניים נוספים משרתים בצבא.

דדי ברנע ( סרוגים )

בדבריו אמר ברנע: "נרגש, מודה, בענווה מקבל את ההוקרה של ירושלים. הכיבוש של ירושלים דוגמא ל"בתחבולות תעשה לך מלחמה". הכבוד והאותנטיות שייך לכל העובדים ובשמם אני מקבל את האות. ההישגים של המוסד הם פרי שיתוף פעולה עם הצבא.

מדינת ישראל עברה ועוברת טלטלה. חשוב לומר מצבה הביטחוני והאסטרטגי של מדינת ישראל טוב לאין שיעור מערב ה-7 באוקטובר. החיזבאללה, זה לא אותו ארגון בעזה זה כבר לא אותו חמאס. ואירן, ראש התמנון, משטר אפל ומדכא הרוצח את אזרחיו ספג מכה אנושה".

עוד באותו נושא ראש המוסד יוצא ב-100 קמ"ש נגד רומן גופמן חדשות סרוגים

עוד הוסיף ברנע: "העולם הנאור התעורר. היום ברור שהסוגיה האיראנית היא של כולם. איראן תגיע לכל מקום. הנשיא טרמפ מבין היטב שאסור להשאיר את המשטר האיראני על כנו. הסנקציות הם שלה אבל לא יהיה מנוס מלהפעיל עוד סנקציות ועוד פעולות להפלת המשטר והוא יפול.

ירושלים מלמדת אותנו להיות יחד. מכאן צריכה לצאת הבשורה לאחדות, לסובלנות".