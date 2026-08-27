עינב צנגאוקר בתגובה ראשונה לחיסול המחבל שהחזיק את בנה בשבי

עינב צנגאוקר ( תומר נאומברג/פלאש90 )

עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, הגיבה הערב (חמישי) לחיסולו של אסמעיל מחמד אברהים ברים, המחבל שהחזיק בשבי את בנה בעזה. בדבריה הודתה לכוחות צה"ל על חיסולו של המפקד. "בשמי ובשם מתן, אנחנו מבקשים להודות לצה"ל על כלל לוחמיו בסדיר ובמילואים ולכל כוחות הביטחון שסגרו מעגל והביאו לחיסולו של הטרוריסט הרצחני שהחזיק במתן ובעוד חטופים בשבי בעזה" כתבה צנגאוקר בפוסט שפורסם ברשת X.

כאמור, בצה"ל אישרו מוקדם יותר היום כי חיסלו את אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, בתקיפה שבוצעה אמש במרחב חאן יונס. ברין החשיד בשבי את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו במנהרה במרחב דרום רצועת עזה.

בצה"ל אמרו כי בעת האחרונה, קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ואזרחי מדינת ישראל. בנוסף, הוא ניסה לשקם את יכולות ארגון הטרור, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. "התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".