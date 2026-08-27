הרב שמואל אליהו: זה מה שקרה להיימנוט קסאו

פרשת היעלמותה המסתורית של הילדה היימנוט קסאו מבית הקליטה בצפת ממשיכה להעסיק את הציבור בישראל, ומעוררת תסכול רב וזעם על קצב ההתקדמות בחקירה. בראיון שנערך בפודקאסט "הכל פתוח" בהנחיית אבי שושן, התייחס רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, למקרה הכואב ומביע מחאה על התנהלות מערכת הביטחון.

בדבריו הביע הרב אליהו ביקורת חריפה על כך שגופי הביטחון הראשיים לא הופעלו במלוא העוצמה מהרגע הראשון. "דיברתי עם מפקד המשטרה, כולנו מעורבים בסיפור הזה", שיתף הרב. "לפי דעתי, אם השב"כ היה נכנס לזה בזמן, היו מוצאים אותה. כי ילדה לא נעלמת סתם, זה לא יכול להיות".

כשנשאל הרב באופן ישיר מה לדעתו קרה לה, העריך כי מדובר בחטיפה והסביר את ההיגיון הקשה שמאחורי המעשה: "ברמת הניתוח והניחור – חטיפה. חושבים 'אתיופית, זה לא בן אדם, תת-אדם, אולי ככה חשבו – מי שחטף – שזה יעבור תחת הרדאר'. היא לא נעלמה, אין דבר כזה, זה בדמיון".

הרב אליהו הוסיף ואמר כי לדעתו היימנוט עדיין בחיים: "אני חושב שהיא חיה, היא נמצאת באיזה בית משרתת. צריך להשקיע כל מאמץ לחפש אותה עד שימצאו אותה".