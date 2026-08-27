עופר וינטר מבהיר: "נמליץ רק על נתניהו"

עופר וינטר ( חיים גולדברג / פלאש90 )

שובר שתיקה: יומיים אחרי השקת המפלגה החדשה שלו, יו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר פרסם הערב (חמישי) סרטון בו הבהיר כי ימליץ רק על בנימין נתניהו כמועמד להרכבת הממשלה אחרי הבחירות.

"שואלים אותי - אתה עם ביבי או לא עם ביבי?" אמר וינטר. "חברים, אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו ורק עליו נמליץ".

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וינטר הוסיף והבהיר כי "לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצה״ל, עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק תהיה מנהלת הגירה מעזה. תהיה כאן הכרעה ולא הכלה. תהיה כאן הסברה אמיתית לטובת מדינת ישראל ולא רק משרד הסברה. מה שהיה לא יהיה".