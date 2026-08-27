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שובר שתיקה

עופר וינטר מבהיר: "נמליץ רק על נתניהו"

יומיים אחרי השקת מפלגתו, עופר וינטר הבהיר בסרטון שפרסם כי "אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו ורק עליו נמליץ. לא נרקוד לפי החליל של אף אחד"

18:39
10 תגובות
עופר וינטר (חיים גולדברג / פלאש90)

שובר שתיקה: יומיים אחרי השקת המפלגה החדשה שלו, יו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר פרסם הערב (חמישי) סרטון בו הבהיר כי ימליץ רק על בנימין נתניהו כמועמד להרכבת הממשלה אחרי הבחירות.

עופר וינטר

"שואלים אותי - אתה עם ביבי או לא עם ביבי?" אמר וינטר. "חברים, אנחנו לא עובדים אצל אף אדם, רק אצל עם ישראל. אנחנו במחנה הימין, מנהיג מחנה הימין הוא נתניהו ורק עליו נמליץ".

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וינטר הוסיף והבהיר כי "לא נרקוד לפי החליל של אף אחד. חרדים ישולבו בצה״ל, עם העסקנים החרדים או בלעדיהם. תהיה כאן הגירה מרצון מעזה ולא רק תהיה מנהלת הגירה מעזה. תהיה כאן הכרעה ולא הכלה. תהיה כאן הסברה אמיתית לטובת מדינת ישראל ולא רק משרד הסברה. מה שהיה לא יהיה".

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מנחם
לפני 27 דקות

כתושב הדרום שננטש במחדל, סמכתי על וינטר שיביא מעשים ולא דיבורים. מתברר שהוא עוד קבלן קולות של נתניהו שמפקיר את הביטחון שלנו.
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