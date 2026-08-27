מהפך קיצוני: גשם, רעמים, ברד ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה חריג: יירדו גשמים חזקים בכל הארץ מלווים בסופות רעמים וברד. קיים חשש להצפות. תחזית מזג אוויר

יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מעט מהרגיל, והביל במישור החוף.

יום שבת: בהיר עד מעונן חלקית. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרי הצפון. בלילה יחלו לרדת גשמים בצפון הארץ ובמרכז וייתכנו סופות רעמים. קיים חשש להצפות בערי מישור החוף.

יום ראשון: מעונן חלקית, בשעות הבוקר והצהריים עדיין צפוי גשם מקומי. קיים חשש לשיטפונות במזרח הארץ. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהממוצע בעיקר בהרים.