בני גנץ מבהיר: "מוכן לחיבורים, חוץ מאדם אחד"

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, מעלה הילוך במגעים הפוליטיים לקראת הבחירות. בראיון שמעניק גנץ לאתר 'וואלה', הוא מאשר לראשונה את המגעים שניהל ביממה האחרונה ומשרטט את מפת החיבורים והקווים האדומים של מפלגתו.

גנץ אישר בראיון כי נפגש אתמול לשיחה ממושכת עם השגריר והשר לשעבר גלעד ארדן, וכי השניים בוחנים אפשרות לשיתוף פעולה פוליטי. "ישבנו לשיחה ארוכה ורצינית, למדנו אחד את השני ותהיה עוד פגישה", סיפר גנץ. עם זאת, הדגיש כי המגעים נמצאים בראשיתם: "אין סיכומים כרגע, אבל אנחנו מדברים על דברים דומים. אני קורא לכולם להצטרף לגוש של עם ישראל".

בהמשך דבריו התייחס גנץ לשמות נוספים שעולים בזירה הפוליטית, ובהם תת-אלוף (במיל') עופר וינטר, שלדבריו "יותר פוזל לימין, אבל יש סביבו אנשים טובים".