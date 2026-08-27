נתניהו הציע לבכיר המוסד לשעבר שריון בליכוד

נתניהו ( יונתן זינדל / פלאש90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע לבכיר המוסד לשעבר שגיב אסולין שריון ברשימת הליכוד לכנסת, כך דווח היום (חמישי) ב'מעריב'.

נזכיר כי שגיב אסולין הוא איש מודיעין ומבצעים מיוחדים, ששירת במוסד בתפקידים מבצעיים עד לתפקיד ראש מחלקה (מקביל לאל"ם בצה"ל). היה יושב ראש התאחדות הסטודנטים הארצית. כיום, מוביל את תפיסת הביטחון של "החזית השמינית" בישראל וממייסדי הקונגרס הציוני הלא-יהודי (JCZC), חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מתמחה בזירה האיראנית ובתחומי התודעה וההשפעה ומשמש כפרשן ביטחוני-מדיני ופאנליסט בערוצי התקשורת השונים.

עוד באותו נושא יאיר נתניהו: "אף אחד לא ביקש ממכם להתחתן" חדשות סרוגים

נזכיר כי לפני מספר חודשים, ערוץ 14 הודיע על הצטרפותו של שגיב אסולין לצוות הפרשנים של הערוץ כפרשן לענייני מודיעין וביטחון.

בהודעה אז נכתב כי "במסגרת תפקידו החדש ישתלב אסולין בתוכניות האקטואליה והפריים של הערוץ ויספק לצופים ניתוחים ופרשנויות בנושאי ביטחון, מודיעין ואסטרטגיה.

אנו שמחים על הצטרפותו של שגיב אסולין לערוץ 14 ובטוחים שניסיונו המבצעי, הידע המקצועי וההיכרות המעמיקה שלו עם אתגרי הביטחון של ישראל יהוו ערך מוסף משמעותי לצופי הערוץ".