אירוע חריג: שני אנשים אותרו מחוסרי הכרה בדירה בירושלים

שני קשישים בשנות ה-70 וה-80 לחייהם נמצאו היום (חמישי) בדירה בשכונת פסגת זאב בירושלים כשהם מחוסרי הכרה. לוחמי אש שהוזעקו למקום פועלים בדירה בעקבות חשד לדליפת חומרים מסוכנים.

לפי הודעת שירותי כבאות והצלה, הכוחות הגיעו לבניין קומות בשדרות משה דיין "בעקבות חשד להימצאות חומרים מסוכנים בדירה בקומה הרביעית". שני הקשישים אותרו בתוך הדירה כשהם שכובים על רצפת חדר השינה, מחוסרי הכרה ונושמים.

עוד נמסר כי לוחמי האש מבצעים סריקות ובדיקות בדירה. למרות החשד הראשוני, בהמשך נאמר כי לוחמי האש וצוותי הניטור מתחנת מרחב האומה סיימו את הסריקות והבדיקות בדירה - כשמתוצאות הניטור עולה כי לא נמצאו ערכים של חומרים מסוכנים בזירה. בשלב זה, נסיבות האירוע והרקע שהוביל לפגיעתם עדיין אינם ברורים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לקשישים - שתוארו כגבר ואישה - ולאחר מכן פינו אותם לבתי החולים כשמצבם קשה והם מחוסרי הכרה. הגבר פונה לבית חולים הדסה הר הצופים, והאישה פונתה לבית החולים שערי צדק.

פרמדיק מד"א נדב טייב וחובש ביחידת האופנועים של מד"א דוד לוי סיפרו כי "ראינו גבר ואישה בשנות ה-70 לחייהם כשהם מחוסרי הכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים, הרדמנו והנשמנו את הגבר ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם מוגדר קשה".