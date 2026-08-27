פרשת יועצי נתניהו: ראש המוסד רומן גופמן בהחלטה חריגה 

ראש המוסד רומן גופמן החליט שלא לעסוק בפרשת קטארגייט בשל חשש לניגוד עניינים, זאת בעקבות היכרותו האישית עם מעורבים בפרשה - ראש הממשלה בנימין נתניהו ויונתן אוריך, כך דווח הערב (חמישי) בחדשות 12.

בפרקליטות חיכו לחוות דעת ביטחונית מטעם המוסד שתקבע האם בפרשת קטארגייט יש פגיעה בביטחון המדינה. חוות הדעת התעכבה בשל כניסתו של גופמן לתפקיד. בסופו של דבר במוסד הקצו איש מקצוע מטעם הארגון שיחתום על חוות הדעת ויעסוק בפרשה. ההחלטה הזו היא חלק מניגוד העניינים המלא של גופמן, שהוא לא חייב בפרסום.

נזכיר כי פרשת קטארגייט עוסקת בחשד לקשר אסור והעברת כספים מממשלת קטאר ליועצים בלשכת ראש הממשלה בזמן המלחמה. תחילת הפרשה בחשיפה שלפיה אלי פלדשטיין, ששימש כדובר לענייני ביטחון בלשכת ראש הממשלה, פעל במקביל לשיפור תדמיתה של קטאר במשא ומתן להשבת החטופים.

בעקבות זאת פתחו השב"כ והמשטרה בחקירה פלילית, שהעלתה חשד לנתיב כספים עקיף: כספים שהועברו מקטאר דרך הלוביסט האמריקני ג'יי פוטליק וחברת ההחזקות של איש העסקים הישראלי גיל בירגר, ששימשו לכאורה למימון שכרו של פלדשטיין, לצד חשדות להעברת מאות אלפי דולרים דרך חברות הקשורות ליועץ התקשורת של נתניהו יונתן אוריך.