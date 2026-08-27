צה"ל מאשר: חוסל מפקד חמאס ששמר על 3 חטופים בעזה

אברה מנגיסטו, מתן צנגאוקר, ועידן אלכסנדר ( באדיבות המשפחה, דובר צה"ל, מרים אלסטר\פלאש 90 )

חיסול נוסף: דובר צה"ל אישר כעת (חמישי) כי כוחות צה"ל תקפו אמש במרחב חאן יונס וחיסלו את המחבל אסמעיל מחמד אברהים ברים, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל החזיק בשבי את עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו במנהרה במרחב דרום רצועת עזה. צפו בתיעוד:

בצה"ל אמרו כי בעת האחרונה, קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צה”ל ואזרחי מדינת ישראל. בנוסף, הוא ניסה לשקם את יכולות ארגון הטרור, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

המחבל שחוסל ( דובר צה"ל )

"התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום" נמסר מדובר צה"ל. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".