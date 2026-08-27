ישראלי נעדר בעקבות השטפונות בנפאל, צוות חילוץ יצא לסייע 

אזרח ישראלי בשנות ה-60 לחייו נעדר באזור ראסאווה שבנפאל, יום אחרי השיטפונות העזים ומפולות הבוץ שפקדו את האזור. הישראלי טייל עם קבוצת תיירים זרים, ומאז השיטפונות נותק הקשר עמו ועם חברי הקבוצה.

בחברת הביטוח הראל עדכנו כי צוות איתור וחילוץ של יחידת "הראל 669" ימריא בשעות הקרובות לנפאל כדי להצטרף למאמצי החיפוש אחר הישראלי והקבוצה שאיתה טייל באזור.

לפי החברה, השיטפונות ומפולות הבוץ חסמו דרכי גישה וניתקו אזורים שלמים. צוות החילוץ יכלול כ-8 מחלצים ישראלים, אשר צפויים להפעיל בין היתר צוותים רגליים, רחפנים ואמצעי תצפית. בהראל מסרו כי הם נמצאים בקשר עם משפחת הנעדר, משרד החוץ והגורמים המקומיים.