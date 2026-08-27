וואו: המצטרף החדש לעופר וינטר מפרגן לפעיל 'אחים לנשק'

וינטר ( חיים גולדברג/פלאש90 )

דוידי בן ציון, המתמודד החדש במפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, השתתף בפודאסט 'אול אין' בהגשת נדב פרי, ונשאל מה דעתו על מפלגת 'הדמוקרטים' בראשון יאיר גולן - מפלגה שנחשבת למפלגה השמאלנית ביותר, בקרב המפלגות היהודיות.

בתגובה הוא השיב: "יש לי בעיה רק עם יאיר גולן, כל השאר בסדר. יש לי גם חברים שם. עמרי רונן הוא בחור ערכי, ואני מחבב את נעמה לזימי". גולשים ימניים רבים הגיבו לכך בהלם, טענו כי רונן היה אחד ממובילי מחאת "אחים לנשק", דבר שלטענת הימין הוביל לסרבנות בצה"ל.

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אמש, היתה זו מצטרפת אחרת לוינטר שגרמה לסערה בימין בעקבות אמירה אחרת שלה. ללי דרעי, המצטרפת החדשה למפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, נמצאת בשעות האחרונות, מאז ההכרזה על הקמת המפלגה, תחת מתקפה קשה.

הסיבה לכך היא אמירה של ללי בפודקאסט "היידה" של בית הפודיום לפני כשנה. ללי התייחסה אז לסוגייה סביב הצורך בהקמת ועדת חקירה לאירועי ה-7 באוקטובר.

דרעי טענה כי הוועדה צריכה להיות ממלכתית ומי שיבחר את חבריה, צריכים להיות הנשיא יצחק עמית והמשנה לנשיא נעם סולברג.

תומכי ליכוד רבים הדהדו את אמירתה זו, טענו כי יצע המרצע מן השק ואמרו כי עופר וינטר יקים ממשלה עם גוש השמאל.

עניין ועדת החקירה הממלכתית, הוא עניין שמעורר סערה רבה ומחלוקת בין גוש הימין לגוש השמאל. לפני מספר ימים היועמ"שית טענה כי בשל הקרבה לבחירות, יש להשאיר את ההחלטה לגבי סוג הוועדה שתקום לממשלה הבאה.

בגוש הימין לא מכירים ביצחק עמית כנשיא ומסרבים בתוקף כי הוא זה שיחליט על חברי הוועדה. לטענתם זו תהיה ועדה פוליטית שלא תחקור לעומק את מחדלי הצבא, אלא תתמקד רק בפוליטיקאים ובראשם בנימין נתניהו.

אמירה זו של ללי, מהווה עבורם סטירת לחי מצלצלת שכן וינטר מציג עצמו כמפלגה ימנית מובהקת.