סכנה מדרום: התקיפה הקטלנית של המורדים החות׳ים בתימן 

חות'ים ( שאטרסטוק )

בחודש אוגוסט 2026 רשמו המורדים החות’ים בתימן, פעילי ארגון הטרור המכונה "אנצאר-אללה", הישג משמעותי במלחמתם המתמשכת כשתקפו מטרות של צבא תימן בשני אזורים עם שמות מוזרים ולא מוכרים : מא’אריב (נקרא כמו העיתון רק באלף ולא בעין), וחצרמוות, שכשמו כן הוא הפך למקום קבורתם של לפחות 58 חיילים תימנים.

אלי ומריאנו מחופשים לחות'ים ( קשת 12 )

לא בדיחת תימנים

המתקפה המסיבית האחרונה של החות’ים על מעוזי הצבא התימני, מעידה על כוחם המתפרץ ושליטתם הבלתי מעורערת בשטחה העצום של תימן, ובניגוד לארגוני טרור אחרים הלוחמים החות’ים אינם מסתתרים במערות ומתחת לאדמה, אלא מנהלים את המדינה בהשראת חיזבאללה בלבנון וכמו שהתנהל חמאס בעזה לפני מלחמת חרבות-ברזל.

עם זאת, רוב הישראלים נוטים לזלזל בחות’ים ולהתייחס בשאננות ובזלזול לאיומים שהם מפרסמים מדי פעם. במהלך סבבי המלחמה נגד איראן היו אזרחים רבים שפרסמו ברשתות בדיחות חות’ים, ושתפו עם העוקבים את העובדה שבכל פעם שיש ירי מתימן הם לא טורחים להכנס לממ"ד. גם החיקוי הנלעג של החות’ים ב-”ארץ נהדרת" היה ביטוי לתחושה ציבורית שהם לא מהווים איום רציני.

התקיפה האחרונה של המורדים בתימן מהווה איתות אדום ומזהיר לעולם ולישראל שהחות’ים לא רק מאיימים אלא גם מקיימים והם כאן כדי להישאר.

המפרץ במלחמה מתפרצת ( אילוסטרציה AI )

זהירות משאננות

החות’ים משמשים במזרח התיכון כזרוע הארוכה של איראן וככאלה הם מהווים סכנה משמעותית לישראל בנתיבי האוויר, הים והיבשה.

במלחמת אי הוודאות המתמשכת במזרח התיכון האויב הווירטואלי הגרוע ביותר זו שאננות מסוכנת בשילוב זלזול ביכולות היריבים, ולמרות שהטילים ששוגרו מתימן לא פגעו ברוב המקרים, המוטיבציה של החות’ים בשמיים ושליטתם במדינתם כמעט מוחלטת.