יאיר נתניהו: "אף אחד לא ביקש ממכם להתחתן"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא הבוקר (חמישי) להגנתו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, בעקבות פרסום שעסק במקומות שבהם שהה ובילה בזמן המלחמה. בן גביר תקף בחריפות את העיתונאים שעסקו בנושא וטען כי מדובר בפרסום שעלול לסכן אנשים מאוימים.
"הבוקר הזה אני מזדהה עם יאיר נתניהו", פתח בן גביר את דבריו. "הרדיפה של חלק מהעיתונאים האובססיביים, שמעדיפים עוד כותרת על פני ביטחונם וחייהם של אנשים מאוימים, לא יודעת שובע".
מאוחר יותר, יאיר נתניהו הגיב לו וכתב: "תודה רבה איתמר. ובנושא אחר - אם אתה לא מתאחד עם סמוטריץ אתה משחק רולטה רוסית על גורל המדינה ועלול להמליך ממשלה של האחים המוסלמים - ליברמן- יאיר גולן - אייזנקוט. גם אם סמוטריץ עובר את אחוז החסימה בסקרים, זה לא אומר שזה מה שיקרה במציאות.
פייגלין ב2019 היה על 10 מנדטים ובסוף לא עבר את אחוז החסימה. אל תעשה את הטעות שגאולה כהן והרב לוינגר עשו ב1992, כאשר סירבו להתאחד, והובילו לממשלת רבין ואסון אוסלו. אני יודע שאתם לא סובלים אחד את השני. אז מה? אף אחד לא ביקש ממכם להתחתן. בסך הכל מדובר על בלוק טכני שמיד אחרי הבחירות תתפצלו חזרה לסיעות שלכם".
"תודה רבה" - הדיבור המזלזל הזה פוגע בכל אזרח! המדינה כבר חוותה בעבר מנהיגות עצלה והמחיר היה כבד.