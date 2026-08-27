"הקצב מסרברניצה": הגנרל שהורשע ברצח עם מת בגיל 84

רטקו מלאדיץ', מפקד הצבא הבוסני-סרבי לשעבר שהורשע בבית הדין הבינלאומי בהאג ברצח עם ובפשעים נגד האנושות, מת היום (חמישי) בגיל 84. באו"ם אישרו כי מלאדיץ' מת במתקן מעצר רפואי בהאג.

מלאדיץ', שזכה לכינוי "הקצב מסרברניצה" אחרי שפיקד על הטבח בעיירה הבוסנית בשנת 1995, ריצה מאסר עולם מאז הרשעתו. במאי האחרון עורכי דינו ביקשו לשחרר אותו ממאסר בשל מצבו הרפואי המדרדר, אך בקשתו נדחתה והוא נותר במעצר.

זמן קצר אחרי הטבח, מלאדיץ' נמלט מבוסניה - עד שנתפס ונעצר בחווה סמוך לבלגרד שבסרביה בשנת 2011, אחרי כמעט 16 שנים שבהם התחבא מהרשויות. ב-2017 הוא הורשע בכך שהוביל ופיקח על הטבח של יותר מ-8,000 מוסלמים בסרברניצה, וכן בפשעים נוספים נגד האנושות שביצע בבוסניה בין השנים 1992 ל-1995 - ונידון כאמור למאסר עולם.

במהלך משפטו מלאדיץ' לא הביע חרטה על מעשיו, כשהבהיר כי "אני רוצה שהאויבים שלי ימותו, ויש רבים מהם - כי אני עדיין בחיים. השופט קבע כי הוא "תרם במידה רבה לפשעי מלחמה" בסרברניצה וכן בסרייבו, שם נקבע כי הוא ניהל הפצצות באופן אישי ו"התכוון להוציא לפועל מבצע קטלני של ירי והפגזות".