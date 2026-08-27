הדמוקרטים כופים: הצבעה בסנאט נגד ישראל

קבוצת סנאטורים דמוקרטים בארצות הברית מתכוונת להביא הצבעה כפויה למליאת בית הסנאט בנושא הפעילות הישראלית ביהודה ושומרון ('הגדה המערבית' לפי לשון ההצבעה).

הסנאטור הדמוקרטי כריס ואן הולן, מחברי המפלגה הוותיקים שהביעו את העמדות הניציות ביותר כנגד ישראל בשנים האחרונות, ריכז סביבו קבוצת סנאטורים מספיקה כדי לכפות הצבעה בנושא על הסנאט.

ואן הולן הוא אחד ממבקריה החריפים ביותר של ישראל בספסלים הבכירים של המפלגה הדמוקרטית. הוא תיאר את פעולות ישראל במלחמה בעזה כ-"פשעי מלחמה", הוא טען פעמים רבות כי ישראל "מרעיבה ביודעין" ילדים ברצועה ומעכבת סיוע הומניטרי באופן מכוון.

בנוסף לפני כשנה פרסם מאמר דעה בו התחייב לדרוש מהנשיא הדמוקרטי הבא לחולל מהפכה בקשרים עם ישראל, כולל סנקציות כבדות, איסור מכירת נשק או סיוע צבאי ועוד שורה של מהלכים רדיקליים.

ההצבעה עצמה צפויה לעסוק במה שמתארים אותם קבוצת סנאטורים כמקרים של "אלימות מתנחלים שיטתית בגדה המערבית הכבושה".