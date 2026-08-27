הפרשן הבכיר מעריך: זו טעות שתעלה לנתניהו בבחירות 

ברק סרי התראיין הבוקר (חמישי) ב-103FM, והתייחס לריבוי מפלגות הימין הקטנות: "אנחנו נמצאים לפני שבועיים פחות יומיים די קריטיים, אלה השבועיים שבהם מוכרעות בחירות", ציין. עוד אמר: "אני מאמין שבבחירות האלה נתניהו גמר".

סרי טען כי נתניהו חייב לפעול בנושא: "נתניהו צריך לארגן את הגוש, להנדס את הגוש במטרה למנוע שריפת קולות. זה פי 100 יותר קשה עכשיו, אין לו דיבור כמעט עם וינטר, זה בעיקר הסיבה גם היא שידעו בבחירות הקודמות שנתניהו הולך להיות ראש הממשלה הבא, הסקרים ניבאו שהגוש שלו עומד על 60, היה ברור שהוא ראש הממשלה הבא. כשאתה ראש הממשלה הבא הרבה יותר קל לך לאכוף מרות. נתניהו הזה ב-2026 הוא הרבה יותר חלש, כולם רואים את המספרים, כולם רואים את הסקרים".

כמו כן, התייחס להשקת המפלגה "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר: "וינטר יעבור לדעתי. למה הוא לא עבר בסקר של 13? התחילו לאסוף את הנתונים לפי דעתי לפני טקס ההשקה של המפלגה שלו. לכן, הוא היה על הקצה ולכן לדעתי אם אותו סוקר יעשה סקר לאחר שהשיק את מפלגתו הוא יראה שעבר את אחוז החסימה. גוש נתניהו רחוק מאוד מלהקים ממשלה, כולם רואים את זה, לכן היכולת שלו לארגן את הגוש כפי שהוא ארגן כמנהיג ללא עוררין, חזק וראש ממשלה עתידי - הסיכויים הפעם הם קטנים יותר".