תג מחיר לחיזבאללה: צפו בתקיפות צה"ל בעומק לבנון 

בעקבות הפרות חיזבאללה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בעומק שטח לבנון באופן חריג ביחס לימים האחרונים, כעת צה"ל מפרסם את תיעוד השמדת תשתיות הטרור של חיזבאללה.
על פי צה"ל, במסגרת התקיפות, הותקפו מחסנים בהם אוחסנו אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה, שנועדו לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל.
בנוסף נמסר כי התקיפות: "בוצעו בתגובה לניסיון הפעולה של ארגון הטרור חיזבאללה במהלך הלילה (ה') נגד כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טאהר שבמרחב הביטחוני, במסגרתו שוגרו שני רחפני נפץ לעבר הכוחות. אין נפגעים לכוחותינו".
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