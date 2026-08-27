תג מחיר לחיזבאללה: צפו בתקיפות צה"ל בעומק לבנון 

תקיפה ישראלית בדרום לבנון ( צילום: רשתות ערביות )

בעקבות הפרות חיזבאללה, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו בעומק שטח לבנון באופן חריג ביחס לימים האחרונים, כעת צה"ל מפרסם את תיעוד השמדת תשתיות הטרור של חיזבאללה.