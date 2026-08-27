אילה חסון מטילה פצצה: "אני אזעזע אתכם עכשיו"

אילה חסון ( יונתן זינדל / פלאש90 )

שר הביטחון ישראל כ"ץ שיגר היום (חמישי) הנחיה לרמטכ"ל אייל זמיר, לפיה יש למצות את כל ההליכים האפשריים במסגרת הצבאית נגד הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת, יפעת תומר ירושלמי - ולפעול באופן מיידי לשלילת זכויותיה.

בפנייתו הדגיש כ"ץ: "יש לנקוט בצעדים מידיים כדי לשלול את כל הזכויות מהפצ"רית המודחת יפעת תומר ירושלמי - שהעלילה עלילת דם על חיילי צה"ל לטובת הגנת מחבלי הנוח'בות והודתה בביצוע עבירות פליליות חמורות - ולא לקבל שום החלטות שיקלו בעניינה". המגישה אילה חסון התייחסה לכך ברדיו 'גלי ישראל' ואמרה: "מתברר שהרמטכ"ל הודיע שהיא הודחה, אבל הדרגה שלה הושארה. הבוקר מתברר לי ש-90% מהשכר לא נמנע ממנה - לא ממענק הפרישה ולא מהגמלה, שזה המון המון כסף. הגברת עוד משתכרת כאלופה בצה"ל ומקבלת פנסיה כאלופה בצה"ל. זו חרפת החרפות. יש כאן מערכת שלמה שמגוננת עליה ומשכתבת את ההיסטוריה. הכסף חשוב מאוד - הוא על חשבון משלם המיסים פה במדינה שבודקים כל שקל לכל חייל, לכל מילואימניק. מילואימניקים כותבים לי: 'לא נתנו לי'. למה היא מקבלת את כל הכסף הזה?

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‏חל פה בלבול מאורות. אני שומעת שמדברים על כך שהיא הדליפה סרטון. תגידו, זה מה שהיא עשתה, הדליפה סרטון? היא לא רק הדליפה סרטונים, היא הדליפה מידע שגוי בתחילתה של חקירה על סמך חשדות שבסוף הופרכו. כל האגדה הזאת ועלילת הדם הזאת גרמה לפגיעה עצומה בביטחון ישראל. אף אחד לא מטפל בזה, היועמ"שית הגרועה בתולדות ישראל לא מטפלת בזה ובית המשפט העליון לא מזדעזע מכך שהיא שיקרה אותו"

לסיום היא הוסיפה: "עכשיו אני אזעזע אתכם עוד קצת. פניתי היום, בהמשך לפרסום הזה, לסנגוריה הצבאית לשאול: הרי היא מיוצגת על ידי עורכי דין פרטיים מהשורה הראשונה, ומי מממן את זה? אתם! הביאו לה את עורכי הדין דורי קלגסבלד וז'ק חן, והסנגוריה הצבאית מסרבת לענות כמה ימי מילואים וכמה כסף זה עלה".