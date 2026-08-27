שער הרקולס נחשף בטורקיה ועליו תבליטי משימותיו המיתולוגיות

ממצא ארכאולוגי מרשים נחשף בעיר העתיקה סידה שבמחוז אנטליה בדרום טורקיה: שער הרקולס, כניסה מונומנטלית המעוטרת בתבליטים המתארים את 12 המשימות המפורסמות של הגיבור מהמיתולוגיה היוונית.

השער נחשף במסגרת חפירות שנערכו לאורך רחוב B, אחד מצירי התנועה המרכזיים של העיר העתיקה. הרחוב, שאורכו כ-390 מטרים, נמתח מהפינה הצפון-מערבית של מבנה הגימנסיון ועד לשער המזרחי של העיר. העבודות במקום חשפו כיצד השתנה האזור מהתקופה הרומית ועד לשלהי העת העתיקה.

שר התרבות והתיירות של טורקיה, מהמט נורי ארסוי, הודיע על השלמת החפירות ואמר כי אחד משעריה המפוארים של סידה הושב כעת לאור. לאורך הרחוב זיהו החוקרים שלוש כניסות מונומנטליות: השער המערבי, שער הרקולס ושער המרחצאות הצפוני.

שער הרקולס בולט במיוחד בזכות התבליטים המשובצים בחלקיו האדריכליים. לצד סצנות המתארות את 12 משימותיו של הרקולס, ובהן מאבקיו ביצורים ובחיות מיתולוגיות, מופיעות גם דמויותיהם המיתולוגיות של האלים והאלות אתנה, זאוס, ארטמיס, היגיאה וטיכה.

לדברי החוקרים, התבליטים נוצרו בראשית המאה השלישית לספירה, אך השער עצמו נבנה בשלב מאוחר יותר. נראה כי אבני התבליט נלקחו ממבנים קדומים ושולבו מחדש בשער במהלך שלהי העת העתיקה. התופעה, המכונה שימוש משני, הייתה נפוצה בעולם העתיק, כאשר חלקים ממבנים ישנים הועברו למבנים חדשים.

החפירות חשפו גם שרידים של סטואה, מבנה עמודים מקורה שנבנה בצדו הצפוני של הרחוב במאה השנייה לספירה, ומאחוריו שורה של חדרים. משקופים ואבני סף שנותרו במקום מספקים הצצה לתוכנית האדריכלית המקורית של הרחוב בתקופה הרומית.

במאה החמישית לספירה השתנה האזור פעם נוספת, לאחר שהשטח שמצפון לרחוב צורף למתחם ארמון הבישוף. חלק מהפתחים הקדומים נאטמו ובמקומם נבנו כניסות חדשות ומפוארות. כך הפך הרחוב מציר תחבורה מרכזי לשדרה טקסית ומרשימה שקיבלה את פני הנכנסים לעיר דרך השער המזרחי.

החפירות נערכו במסגרת מיזם "מורשת לעתיד" של משרד התרבות והתיירות הטורקי, שנועד לחשוף ולשמר את אתריה הארכאולוגיים של המדינה.