גיא פלג חוטף ברשת: "תתבייש לך, ככה לדבר לאישה?"

גולשים רבים הגיבו היום (חמישי) בהלם לסגנון הדיבור של שדרן רדיו 103fm, גיא פלג, לטכנאית שקד מורג.

בשידור פנה פלג למורג ואמר לה: "שקד מורג - שוב, בורחת מהכדור. כמו מכבי חיפה אין לה מנהיגות. שחקנים גדולים לא מחכים שהכדור מגיע אליהם, אלא הם עושים תנועה בשביל להגיע לכדור".

עוד הוא המשיך ונזף בה על כך שהיא לא בפרונט: "את דועכת לי", הוא אמר. בנוסף הוא אמר בשידור חי כי היא הגיעה ברגע האחרון לשידור ואמר לה: "שחקנים גדולים לא מגיעים ברגע האחרון, הם מגיעים בזמן, נערכים לזה. את צריכה להגיע בזמן ולא מאוחר מידי. את שוב בורחת מהכדור".

‏מאוחר יותר, הטכנאית שקד מורג ביקשה להגיב לסערה "ביני לבין גיא יש כימיה מעולה, הוא מנסה לדחוף אותי לפרונט ולדבר ברדיו על אף הקושי שלי בדיבור ואני נמנעת מזה כי אני מעדיפה לא לדבר על פוליטיקה עם מאזינים. הכול בהומור והכול ציני ואני לא נפגעת ואין צורך להיפגע בשמי. אם מאזינים רוצים לדבר איתי מוזמנים לדבר על ספורט או כל דבר שהוא לא פוליטיקה מפלגת".