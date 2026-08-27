מצוות הביכורים המופיעה בפרשת כי תבוא מזמינה אותנו לעצור, להסתכל על המאמץ והדרך שעברנו, ולהגיד תודה רבה על הניצנים הראשונים של העמלה שלנו.

בסרטון מיוחד לפרשת השבוע, כוכבת הילדים אביה הרנוי מביאה מסר חינוכי ומחזק לילדים ולכל המשפחה. אביה מזכירה לנו את העבודה הקשה של החקלאים – הזריעה, העידור וההשקיה – ואת הרגע המרגש שבו מופיע הפרי הראשון. התורה מצווה להביא את הפירות הראשונים לבית המקדש ולומר תודה, עוד לפני שמסיימים את כל האסיף.