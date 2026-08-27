מצוות הביכורים המופיעה בפרשת כי תבוא מזמינה אותנו לעצור, להסתכל על המאמץ והדרך שעברנו, ולהגיד תודה רבה על הניצנים הראשונים של העמלה שלנו.
בסרטון מיוחד לפרשת השבוע, כוכבת הילדים אביה הרנוי מביאה מסר חינוכי ומחזק לילדים ולכל המשפחה. אביה מזכירה לנו את העבודה הקשה של החקלאים – הזריעה, העידור וההשקיה – ואת הרגע המרגש שבו מופיע הפרי הראשון. התורה מצווה להביא את הפירות הראשונים לבית המקדש ולומר תודה, עוד לפני שמסיימים את כל האסיף.
לשמוח בדרך ולא רק בסוף
השיעור שמלמדת אותנו מצוות הביכורים נכון ורלוונטי במיוחד לסדר היום של הילדים:
- לא מחכים לסוף הדרך: אין צורך להמתין להישג ענקי או לסוף התהליך כדי לשמוח ולהתגאות בדרך שעברנו.
- חוגגים הצלחות קטנות: הצלחתם להכין שיעורי בית? עזרתם לאמא? הייתם חברים טובים בחצר? אלו בדיוק ה"ביכורים" הקטנים שלכם.
- דלק להמשך: השמחה וההערכה העצמית על הצעדים הקטנים הן המנוע של החיים, והן אלו שנותנות כוח להמשיך ולצמוח.
רגע לפני שנכנסת השבת, מוזמנים לצפות בסרטון יחד עם הילדים, לעצור לרגע, לחייך ולחגוג את כל הדברים הטובים שנעשו השבוע.
פרשת השבוע שלי עם אביה
כתיבה והגשה: אביה הרנוי
בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט.
עריכה: דוד והבה. עיצוב: יולה ינקלביץ.