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חדשות פוליטי מדיני

נתניהו מגיב לפתיחת המעברים לעזה: "לא יהיה"

ראש הממשלה נתניהו מגיב לראשונה לדברי בכירים במערכת הביטחון שטענו כי מתקיימות הכנות לפתיחה מחודשת של המעברים לרצועת עזה, והודיע כי לא הייתה כל הנחיה כזו מצד הדרג המדיני

15:44
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ראש הממשלה נתניהו בכנסת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

לאחר שבתקשורת דווח מוקדם יותר היום כי מערכת הביטחון נמצאת במרכזן של הכנות לפתיחה מחודשת של מעבר ארז לעזה, ראש הממשלה נתניהו מגיב לדברים לראשונה ומבהיר כי לא ניתנה כל הנחיה כזו מטעם הדרג המדיני, וכי הדבר לא יתממש.

מוקדם יותר היום דווח כי מערכת הביטחון נערכת לפתיחה מחודשת של מעבר ארז לכניסת סחורות, נמסר כי עד כה לא אושרה סופית פתיחת המעבר, אך סומן תאריך יעד: הראשון לספטמבר.

כעת ראש הממשלה יוצא כנגד ההודעה, ומודיעה כי לא יהיה אישור לדבר, וכי לא ניתנה הנחיות שכזו מטעם הדרג המדיני.

בהודעה משותפת שנמסרה מטעם על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון נאמר כך: "אין כל הנחייה לפתיחת מעבר ארז לסחורות. מדיניות ישראל בעזה ברורה ולא השתנתה: לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו ופירוז מלא של רצועת עזה."

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