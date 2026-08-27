נתניהו מגיב לפתיחת המעברים לעזה: "לא יהיה"

לאחר שבתקשורת דווח מוקדם יותר היום כי מערכת הביטחון נמצאת במרכזן של הכנות לפתיחה מחודשת של מעבר ארז לעזה, ראש הממשלה נתניהו מגיב לדברים לראשונה ומבהיר כי לא ניתנה כל הנחיה כזו מטעם הדרג המדיני, וכי הדבר לא יתממש.

מוקדם יותר היום דווח כי מערכת הביטחון נערכת לפתיחה מחודשת של מעבר ארז לכניסת סחורות, נמסר כי עד כה לא אושרה סופית פתיחת המעבר, אך סומן תאריך יעד: הראשון לספטמבר.

כעת ראש הממשלה יוצא כנגד ההודעה, ומודיעה כי לא יהיה אישור לדבר, וכי לא ניתנה הנחיות שכזו מטעם הדרג המדיני.

בהודעה משותפת שנמסרה מטעם על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון נאמר כך: "אין כל הנחייה לפתיחת מעבר ארז לסחורות. מדיניות ישראל בעזה ברורה ולא השתנתה: לא יהיה שיקום לפני פירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו ופירוז מלא של רצועת עזה."